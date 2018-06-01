Налоги взыщут с «золотых» счетов

С 1 июня вступают в силу положение Федерального закона №343 от 27 ноября 2017 года, в соответствии с которым взыскание налогов может осуществляться с банковских счетов в драгоценных металлах.

В случаях, если на валютном счету должника недостаточно средств для списания, можно будет взыскать средства с его счетов в драгоценных металлах. Это производится исходя из стоимости драгоценных металлов, эквивалентной сумме платежа в рублях. При этом их стоимость определяется исходя из учётной цены на драгоценные металлы, установленной Центральным банком РФ на дату продажи.

Решение о взыскании принимается налоговым органом не позднее двух месяцев после истечения срока, установленного в требовании об уплате.

Решение о взыскании заполняется в двух экземплярах. Один экземпляр решения о взыскании доводится до сведения налогоплательщика в срок не позднее шести рабочих дней после вынесения решения о взыскании, второй экземпляр хранится в налоговом органе.

Кстати, закон содержит норму: взыскание из «золотых запасов» должника не будет производиться, если не истёк срок действия договора банковского вклада в драгоценных металлах.