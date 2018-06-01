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Налоги взыщут с «золотых» счетов
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Налоги взыщут с «золотых» счетов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ТАСС
С 1 июня вступают в силу положение Федерального закона №343 от 27 ноября 2017 года, в соответствии с которым взыскание налогов может осуществляться с банковских счетов в драгоценных металлах.
В случаях, если на валютном счету должника недостаточно средств для списания, можно будет взыскать средства с его счетов в драгоценных металлах. Это производится исходя из стоимости драгоценных металлов, эквивалентной сумме платежа в рублях. При этом их стоимость определяется исходя из учётной цены на драгоценные металлы, установленной Центральным банком РФ на дату продажи.
Решение о взыскании принимается налоговым органом не позднее двух месяцев после истечения срока, установленного в требовании об уплате.
Решение о взыскании заполняется в двух экземплярах. Один экземпляр решения о взыскании доводится до сведения налогоплательщика в срок не позднее шести рабочих дней после вынесения решения о взыскании, второй экземпляр хранится в налоговом органе.
Кстати, закон содержит норму: взыскание из «золотых запасов» должника не будет производиться, если не истёк срок действия договора банковского вклада в драгоценных металлах.
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