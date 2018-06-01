РФ отказалась от сберкнижек на предъявителя

Закон об исключении из обращения сберегательных книжек и сберегательных сертификатов на предъявителя вступил в силу с 1 июня. Таким образом, сберегательные сертификаты и сберкнижки в России теперь могут быть только именными.

Согласно вступившим в силу нормам, сберегательный и депозитный сертификаты являются именными ценными бумагами. Держателями сберсертификатов могут быть только физические лица и индивидуальные предприниматели, при этом сберсертификаты включаются в систему обязательного страхования вкладов.

Держателями депозитных сертификатов могут быть только юридические лица, и такие сертификаты не застрахованы.

Законодатели утвердили изменения в качестве одной из мер борьбы с отмыванием преступных доходов. В сопроводительных документах к закону говорится, что на практике известны случаи мошенничества, когда первоначальный владелец продавал сберегательный сертификат на предъявителя, а затем заявлял о его утрате и через суд добивался признания документа недействительным.

Сертификаты, выданные до вступления закона в силу, действуют до окончания оговоренного срока на условиях, на которых выдавались, говорится в тексте документа.