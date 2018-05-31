Россиянам предрекли массовое банкротство

Эксперты предсказывают массовое банкротство россиян

Число банкротов-физлиц в России будет расти, несмотря на закон о несостоятельности, который пока ограничивает возможность объявить гражданина банкротом. Это обусловлено ростом задолженности россиян и падением их реальных доходов. Поправки в закон о банкротстве физлиц, принятые Думой в первом чтении, придадут процессу банкротства сограждан дополнительную динамику, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

По данным статистики, 9 тысяч граждан и индивидуальных предпринимателей признаны банкротами в I квартале этого года, что на 50% больше, чем годом ранее. Всего за 2017 год банкротами стали 29,876 тысячи граждан и ИП, в 2016 году их было 19,658 тысячи. В 2015 году, когда был принят закон о банкротстве физлиц, были признаны несостоятельными 2,418 тысячи человек.

Всего за время действия закона банкротами стали около 52 тысяч человек, что, по оценке Объединённого кредитного бюро, составляет всего 8% потенциальных банкротов.

По данным экспертов, на 1 марта 2018 года в России насчитывалось 702,8 тысячи потенциально финансово несостоятельных людей, за год их количество выросло на 6%. Специалисты полагают, что к концу текущего года число банкротов увеличится на 50–70%.

Несовершенство закона о банкротстве

Эксперты единодушно отмечают несовершенство нынешнего законодательства, регулирующего банкротство граждан. С октября 2015 года банкротство физлиц регулируется ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". По нему физическое лицо может инициировать процедуру признания себя банкротом, если сумма его задолженности составляет не менее 500 тысяч рублей, которые он не погашает в течение трех месяцев.

После признания гражданина неплатежеспособным его имущество подлежит реализации решением суда. Отсутствие имущества не позволяет физлицу стать банкротом. Надо отметить, что дело о банкротстве гражданина может быть разрешено мировым соглашением или реструктуризацией долга, а не только реализацией его имущества для оплаты обязательств перед кредиторами.

Судья Верховного суда РФ Ирина Букина в ходе выступления в мае на ПМЮФ рассказала, что к процедуре банкротства прибегли только 8% потенциальных банкротов из числа физических лиц, хотя количество граждан, которые нуждаются в ней существенно больше. Это связано, в частности, и с дороговизной процедуры.

"Это действительно получается дорогостоящая процедура. Нужны деньги на расходы. Кроме того, не все граждане понимают этот закон. Он сложно написан. Порой даже у судей возникают вопросы", — отметила Букина.

По ее словам, в настоящее время банкротство граждан превратилось в распродажу имущества, так как процедура реабилитации, которая подразумевает реструктуризацию долга или мировое соглашение между кредитором и заемщиком, действует для единиц.

С этим согласен советник Федеральной палаты адвокатов Василий Раудин, который отмечает, что процедура банкротства включает расходы на услуги юристов, арбитражных управляющих, на предусмотренные законом публикации в СМИ. Поэтому в настоящее время люди, у которых не осталось денег, воспользоваться законом о банкротстве не могут, хотя таких в 10–15 раз больше, чем тех, кто через процедуру прошел.

Организации, которые занимаются банкротством физлиц, в среднем берут за услуги от 60 до 100 тысяч рублей. За эти деньги они готовят пакет документов в суд, список имущества потенциального банкрота, представляют гражданина в суде, а также выполняют функции арбитражного управляющего.

Кроме того, действующий закон также не позволяет стать банкротом гражданину без имущества, что сдерживает рост числа банкротов-физлиц. Специалисты настаивают на отмене этого положения в законе.

Социальные функции, которые вкладывались в закон, померкли перед его двусмысленностью, говорит управляющий директор Heritage Group Ольга Кириллова . По ее словам, сохраняется вероятность, что даже после признания должника банкротом, он не будет избавлен от долговых обременений, если не найдется имущества на продажу, чтобы расплатиться с кредиторами.

Поправки в закон

В начале апреля Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о банкротстве, позволяющие признавать банкротами граждан даже без какого-либо имущества. Кроме того, изменения будут внесены в деятельность банков и МФО в части публичности взыскания просроченной задолженности, которые отрегулируют раскрытие юридическими лицами информации о своей деятельности.

Поправки в закон возвращают его к первоначальной направленности и освобождению неплатежеспособного гражданина от неподъемных долгов, говорит Кириллова. Пока же судебная практика отдает предпочтение интересам кредиторов, а не заемщиков.

Законопроект должен сделать процедуру банкротства "продолжниковской", говорит Раудин. Каждому гражданину будет дана возможность осуществить реструктуризацию своих долгов. Если этого сделать не удалось, только тогда начнется процедура банкротства. Расходы при этом будут возложены на кредиторов, а в некоторых случаях на государство.

По словам экспертов, сейчас гражданин может реструктурировать долг, договорившись выплачивать 50-80% задолженность в течение трех лет.

Долги и банкроты

По данным Федеральной службы судебных приставов, в 2017 году было списано 2,2 трлн рублей безнадежных долгов россиян, что на 16% больше, чем годом ранее. Рост безнадежных долгов вызван увеличением кредитования и падением реальных доходов населения.

Неплатежеспособные россияне за год увеличили среднюю задолженность перед кредиторами на 34%, и она составляет 1,7 млн рублей, подсчитали в Национальном центре банкротств.

Эксперты говорят, что судебные производства в отношении должников закрываются, если ответчик получил статус банкрота, либо не имеет имущества, которое подлежит реализации в счет долга.

Исходя из того, что россияне в минувшем году оформили на 13% больше потребительских займов на общую сумму 12 трлн рублей и учитывая падение реальных доходов населения, рост числа банкротов не вызывает сомнения.