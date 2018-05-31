Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет 

Россиянам разрешили подавать заявление на отпуск на российских курортах за счет работодателя, сообщает «Российская газета».
В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне могут провести отпуска на курортах страны за счет своего работодателя. В свою очередь, компании, оплатившие отдых сотрудников, будут вознаграждены налоговыми льготами.
Уехать в отпуск работники смогут не ранее 1 января 2019 года, однако уже сейчас могут написать заявление на него.
Как объяснила изданию Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров, федеральный закон №113 подразумевает, что за счет работодателя россиянам могут быть предоставлены путевка на лечение, транспортировка к месту отдыха или экскурсионное обслуживание, однако при условии, что стоить это будет не более 50 тысяч рублей.
Также Майя Ломидзе отметила, что 50 тысяч рублей будет вполне достаточно, чтобы оплатить недельный тур.
При этом президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин уверен, что пункт закона, который ограничивает расходы компаний на отдых работников 6% от фонда оплаты труда, позволит отдыхать за счет работодателя лишь сотрудникам крупных фирм, которые платят высокую и «белую» зарплату, так как остальным это будет невыгодно.