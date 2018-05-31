Ещё
Сбербанк назвал популярные мошеннические схемы с картами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбербанк назвал популярные мошеннические схемы с банковскими картами 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Обман на сайтах бесплатных объявлений, спам-рассылки о блокировке платежной карты и другие методы "социальной инженерии" стали наиболее популярными мошенническими схемами в прошлом году — на них пришлось 76% незаконных банковских операций, следует из презентации начальника управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Евгения Жилина.
На втором месте находятся операции с применением вредоносных программ: ими мошенники воспользовались в прошлом году в 18% случаев. На третьем месте — мошеннические схемы, реализуемые при замене sim-карты: в презентации указано, что такие операции составили 3% от общего объема.
"Нужно повышать осведомленность наших клиентов, делать их более "цифровыми", чтобы они в большей степени понимали контекст тех операций, которые совершают, чтобы они в большей степени понимали тот риск, которому подвергаются", — резюмировал Жилин, выступая на форуме "Дистанционные сервисы, мобильные решения и платежи 2018".
Банк России ожидает, что в 2018 году произойдет всплеск активности мошенников, использующих социальную инженерию для хищения средств и незаконного получения личных данных россиян.
Объем несанкционированных операций по переводу денежных средств в российских банках по итогам 2017 года сократился, по данным ЦБ, на 15% и составил 2,53 миллиарда рублей.
Прайм: последние новости
Средний размер потребкредита в РФ в апреле вырос на 44,5% Экономике РФ, вероятно, не удастся избежать повышения НДС ЦБ повысит коэффициенты риска по валютным кредитам экспортерам, выданным после 1 июля
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Паспорта 1,5 млн россиян стали недействительными94
Россию хотят исключить из еще одного союза213
Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет34
Богачам из России «дали по рукам» в Лондоне105
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству183
Видео
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
03:49
Россию хотят исключить из еще одного союза
В мире Другое
01:01
Отвратительная тварь ужаснула Сеть
Наука
08:19
Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет
Личный счет Общество
02:25
Пугачева задумалась о госпитализации
Шоу-бизнес
00:23
Фестиваль «Красная площадь» открылся в столице
Новости Москвы Общество
02:47
Россия отказалась вмешиваться в переговоры КНДР и США
Политика В мире
00:50
ФСБ показала арсенал оружейных баронов
Происшествия
01:29
Китай испытал эскадру дронов
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение