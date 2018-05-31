Сбербанк назвал популярные мошеннические схемы с картами

Сбербанк назвал популярные мошеннические схемы с банковскими картами

Евгения Жилина. Обман на сайтах бесплатных объявлений, спам-рассылки о блокировке платежной карты и другие методы "социальной инженерии" стали наиболее популярными мошенническими схемами в прошлом году — на них пришлось 76% незаконных банковских операций, следует из презентации начальника управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка

На втором месте находятся операции с применением вредоносных программ: ими мошенники воспользовались в прошлом году в 18% случаев. На третьем месте — мошеннические схемы, реализуемые при замене sim-карты: в презентации указано, что такие операции составили 3% от общего объема.

"Нужно повышать осведомленность наших клиентов, делать их более "цифровыми", чтобы они в большей степени понимали контекст тех операций, которые совершают, чтобы они в большей степени понимали тот риск, которому подвергаются", — резюмировал Жилин, выступая на форуме "Дистанционные сервисы, мобильные решения и платежи 2018".

Банк России ожидает, что в 2018 году произойдет всплеск активности мошенников, использующих социальную инженерию для хищения средств и незаконного получения личных данных россиян.

Объем несанкционированных операций по переводу денежных средств в российских банках по итогам 2017 года сократился, по данным ЦБ, на 15% и составил 2,53 миллиарда рублей.