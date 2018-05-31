Ставки по ипотеке стали еще ниже

Ставка ипотеки для квартир в новостройках в апреле впервые опустилась ниже 9,5%

За четыре месяца текущего года выдано больше ипотеки, чем за первое полугодие 2017 г., говорится в отчете госкомпании «Дом.РФ» (бывшее АИЖК). За январь — апрель было выдано 424 700 кредитов (на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года) на 831,3 млрд руб. (на 77% больше).

Ставки ипотеки продолжают снижаться. За первые четыре месяца года средневзвешенная ставка выдачи составила 9,68%, опустившись на 2,01 процентных пункта по сравнению с показателем 2017 г. Ставка ипотеки для квартир в новостройках в апреле впервые опустилась ниже 9,5% и составила 9,43%. Ставка на приобретение жилья на вторичном рынке снизилась до 9,63%.

Доля кредитов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней сохранилась на уровне марта — 2,11% (2,52% годом ранее).

«Риски формирования пузыря отсутствуют», — отметили аналитики.