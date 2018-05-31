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Ставки по ипотеке стали еще ниже
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Ставка ипотеки для квартир в новостройках в апреле впервые опустилась ниже 9,5% 

Ведомости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
За четыре месяца текущего года выдано больше ипотеки, чем за первое полугодие 2017 г., говорится в отчете госкомпании «Дом.РФ» (бывшее АИЖК). За январь — апрель было выдано 424 700 кредитов (на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года) на 831,3 млрд руб. (на 77% больше).
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Ставки ипотеки продолжают снижаться. За первые четыре месяца года средневзвешенная ставка выдачи составила 9,68%, опустившись на 2,01 процентных пункта по сравнению с показателем 2017 г. Ставка ипотеки для квартир в новостройках в апреле впервые опустилась ниже 9,5% и составила 9,43%. Ставка на приобретение жилья на вторичном рынке снизилась до 9,63%.
Доля кредитов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней сохранилась на уровне марта — 2,11% (2,52% годом ранее).
«Риски формирования пузыря отсутствуют», — отметили аналитики.
Ранее эксперты сообщили о рекордной активности покупателей новостроек в Москве. С января по апрель было продано около 22 000 квартир и апартаментов в новостройках, что на 41% больше, чем за тот же период прошлого года.
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