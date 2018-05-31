Почему миллиона рублей в год мало, чтобы нормально жить в Пекине

Не так давно годовой оклад в 100 тысяч юаней (примерно миллион рублей) был способен заставить многих людей позавидовать. В газетных статьях прошлого года то и дело писали о том, что если ваш годовой доход равен 100 тысяч юаней, то вы богаче 90% населения. Однако 25 мая Пекинское управление по трудовым ресурсам и социальному обеспечению опубликовало доклад, в котором говорится, что средняя заработная плата в Пекине за 2017 год составляет 101 тысячу (больше одного миллиона рублей) юаней, а средняя месячная зарплата — 8467 юаней (примерно 80 тысяч рублей, согласно курсу на 30.05.2018 один юань = 9,8 руб. — прим. ред.).

Среднегодовой оклад по Пекину впервые превысил отметку в 100 тысяч юаней. Например, в 2016 году, люди в среднем получали около 92 тысячи юаней в год, а среднемесячная заработная плата была на уровне 7 706 юаней. По сравнению с 2016 годом, среднемесячная зарплата в Пекине в 2017 году увеличилась на 761 юань, то есть на 9,88%, и это больше, чем рост в 8,75% в прошлом году. А если сегодняшние показатели сравнить со среднегодовой зарплатой 1995 года (8 144 юаня), то рост составил 1248%.

Люди часто говорят: «Все вокруг растет, кроме заработной платы». Как вы можете видеть, это всего лишь иллюзия.

Тем не менее очень много людей думают подобным образом: «Какой толк от этих средних показателей зарплаты? У меня, получается, одинаковый среднегодовой оклад с Ма Юнем (китайский предприниматель, основатель » Alibaba Group “ — прим. пер.), я что, теперь смогу войти в список миллиардеров?»

Так какой же все-таки толк от средних показателей заработной платы?

Средний показатель заработной платы — важная основа для составления стандартов сбора социальных пособий, пенсий, минимальных стандартов оплаты труда и судебной компенсации за телесные повреждения. Согласно соответствующим правилам, базовое страхование по старости, базовое медицинское страхование, страхование по безработице, страхование от несчастных случаев на производстве и страхование по беременности и родам основаны на среднемесячной зарплате за предыдущий год.

Таким образом, это также означает рост обязательных отчислений в социальное страхование в период с июля 2018 года по июнь 2019. Расчет базы социального страхования с июля 2018 года по июнь 2019 года в Пекине имеет верхний предел в 25 тысяч юаней и нижний предел в 3887 юаней.

Эта средняя зарплата в 100 тысяч юаней уже включает в себя сумму уплаты налогов?

Нет. Эта средняя заработная плата включает в себя саму зарплату до вычета налогов, а также индивидуальные взносы в фонд социального обеспечения, в фонд жилищных накоплений и так далее. Допустим, месячная зарплата человека до налогообложения составляет десять тысяч юаней. Сколько это после уплаты налогов? По самым грубым оценкам, около 7500 юаней. А если годовой оклад в Пекине составляет 100 тысяч юаней — это разве не означает, что можно жить на широкую ногу и сорить деньгами?

Вовсе нет. Если вы хотите в Пекине еле-еле сводить концы с концами, то ваш годовой оклад должен быть 130 тысяч-160 тысяч юаней (примерно 1,3 миллиона рублей), а ежемесячная зарплата около 10 тысяч −12 тысяч юаней (примерно 100-120 тысяч рублей).

Для того, чтобы наслаждаться жизнью в столице, ваш годовой оклад должен быть около 410 тысяч −440 тысяч юаней (четыре миллиона рублей), а зарплата в месяц — 31-34 тысячи юаней (около 300 тысяч рублей).

По большому счету, в Пекине годовой оклад в 100 тысяч юаней на самом деле не такой большой, как все представляют. К тому же нельзя упускать очень важный фактор — покупка недвижимости.

Тем не менее годовой оклад на душу населения в 100 тысяч юаней и больше —недостижимая мечта для большинства провинций страны. И мы еще не закончили со статистикой за 2017 год.

Давайте посмотрим на «Средний список зарплат для всех провинций 2016 года», опубликованный «Жэньминь жибао». В 2016 году Пекин возглавил список со среднегодовым окладом в 92 тысячи юаней. Второе место занял Шанхай — 78 тысяч юаней. Город Шэньчжэнь отдельно не отображен в этой таблице, его включили в провинцию Гуандун. Наш редактор навел справки: статистическое управление города Шэньчжэнь выложило доклад о среднегодовом окладе за 2016 год — 89 тысяч юаней, разница с Пекином всего 3%. Данные за 2017 год еще не опубликованы.

Конечно, мы должны взглянуть на людей, которые работают в Пекине.

Сейчас очень много людей по всей стране хотят перебраться в Пекин. Во многих других городах даже слышны лозунги, призывающие бакалавров не уезжать из своих родных городов. Существует множество субсидий для талантливых специалистов, а также для «высококлассных кадров» (это специалисты, получившие образование за рубежом — прим. перев.). Однако получить пекинскую прописку сложно даже докторам наук. В этом году в Пекине впервые ввели балльно-рейтинговую систему для получения прописки. Однако даже тут есть ограничения: нужно обладать видом на жительство в Пекине, возраст не должен превышать 45 лет, нужно более семи лет делать отчисления в фонд социального страхования. Такая система введена в городах центрального подчинения — Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и в Гуанчжоу

За последние дни одним за другим появляются списки накопительных баллов сотрудников для получения регистрации, они появились даже в Китайском университете политики и права (Пекин, КНР ), в Китайском нефтяном университет ( Циндао , КНР) и в других высших учебных заведениях. Другими словами, работники таких известных университетов также прикладывают все усилия для получения «золотой» прописки в Пекине.

В Пекине очень много одаренных людей, туда съезжаются таланты со всей страны. Конечно, зарплаты также должны быть выше, чем в других местах. Если бы десять лет назад мне сказали, что мой годовой оклад 100 тысяч юаней, я был бы вне себя от счастья. А что я почувствовал бы сегодня…? Если ваша годовая зарплата не доходит до 100 тысяч юаней, боюсь, многие скажут, что вы сильно отстаете от остальных.

Мы не можем решить высокий или низкий у вас доход, основываясь на данных о средней зарплате. Мы можем только оценить насколько высокий наш собственный оклад.

Удачи вам, усердно трудитесь!

Гуаньча, Китай