Привез пуховики в Россию — заработал на «Бентли»

После образования Российской Федерации в 1991 году настал период хаоса и разобщенности, многие люди из-за недостатка средств занялись спекуляцией, которая стала коротким путем к обеспеченной жизни. Среди таких людей были и китайские предприниматели. О бизнесе спекулянтов говорит в своем монологе Чэнь Эрли из популярного сериала «Операция Москва». По мнению многих, слово «спекулянт» имеет отрицательную окраску, но тем не менее нельзя не признать, что именно они проложили путь народной торговле между Китаем и Россией.

Как это было показано в сериале, на каждой остановке поезда на территории России китайские торговцы успевали за короткое время стоянки продавать товар толпившимся на перроне людям, и когда поезд приезжал в Москву , весь товар уже был распродан. Глава совета директоров и основатель chbay. com Гуань Синь закончил Хэйлунцзянский университет по специальности русский язык в 90-х, услышав немало историй о том, как люди приумножили свое благосостояние и заручившись знаниями русского он стал спекулянтом.

«Помню, как тащил свой первый тюк с пуховиками, в тот день я заработал 20 тысяч юаней», — вспоминает Гуань Синь.

Легендарная особенность китайских спекулянтов — их невероятная способность «торговать неделю — заработать на „Бентли“», «продать арбузы — купить самолет», добиваться своего любыми целями. Тогда Гуань Синь и его товарищи оптом продавали товар на ночных рынках в −40 градусов. Покупателями тоже были китайцы, которые днем перепродавали вещи русским. Так как паспорта многих спекулянтов были туристическими и они не говорили по-русски и не знали местных законов, их часто обыскивала российская полиция и донимали мошенники. В то время Гуань Синь, знавший русский, помогал осуществлять коммуникацию между русскими и китайцами, он часто бывал в полицейских участках, подавал жалобы, вел протокол, переводил и способствовал освобождению под залог. В те годы он помог трем тысячам людей. События тех лет многому научили Гуань Синя, он часто повторял, что «нужно всегда соблюдать местные законы и советоваться с местными юристами».

«Россия — страна, которая может обогатить спекулянта, но может и расстроить».

По мнению Гуань Синя, такой экстенсивный метод торговли не может стать долгосрочным решением, как он сам говорит, эти деньги добываются тяжким трудом, а хотелось бы получить источник дохода. Накопив капитал, в 2008 году Гуань Синь инвестировал в создание китайского рынка в Екатеринбурге , где из простого спекулянта, стал торговцем. В 2010 году, китайский рынок был открыт. Так как в свое время Гуань Синь помог немалому количеству спекулянтов, на привлечение инвеститоров тратить времени совсем не пришлось. Рынок предоставил немало рабочих мест местному населению и оказал влияние на развитие местной экономики.

Кто бы знал, какие горы приходилось сдвигать Гуань Синю и какие реки останавливать. Он неотступно двигался вперед вплоть до 2014 года, когда в России случился экономический кризис, значительно снизивший прибыль от торговли. Но именно тогда Китай начал развивать международную торговлю в интернете, которая не обошла и Россию, где многие стали совершать покупки через интернет, что, безусловно, повлияло и на торговлю на китайском рынке.

«Купила летом юбку, а получила только осенью, когда для этой юбки было уже слишком холодно. К тому же покупала я черную, а прислали серую…» — пожаловалась как-то Гуань Синю знакомая русская девушка, когда тот выходил с рынка.

«Я понял, что это проблема международной интернет-торговли, а не экономическая катастрофа. Тогда в России было две основные трудности, связанные с торговлей через интернет: во-первых, это проблемы с логистикой и дистрибуцией, результатами чего были задержки доставки, и отсутствие гарантии; во-вторых, это незнание китайскими продавцами русского языка, которое приводило к недопониманию между сторонами. Такая ситуация дала мне новые возможности для развития, сейчас на китайском рынке создана служба поддержка, вскоре она будет работать и онлайн», — поделился Гуань Синь направлением, в котором планирует двигаться дальше.

К тому же, из места обычной торговли, китайский рынок в 2016 году превратился в платформу для международной онлайн-торговли chbay. com. В процессе поиска слабых мест в российской электронной коммерции, строгому контролю подвергалось качество производимых Китаем товаров, которым вскоре удалось выйти на российский рынок и завоевать себе репутацию.

«Раньше, услышав фразу «Made in China», россияне недовольно хмурили брови, теперь же это вызывает у них одобрение», — говорит Гуань Синь.

Турции, В конце 2017 года, компанию ChBay посетила делегация предпринимателей китайского общества содействия международной торговли из Цзыбао. Из разговора с делегатами Гуань Синь понял, что на сочные и ароматные красные яблоки, выращиваемые в уезде Июань провинции Шаньдун, которые к тому же хорошо хранятся, в России может возникнуть большой спрос. Как известно, фрукты и овощи в России в основном импортируются из Польши Ирана , должно быть и у яблок из уезда Июань есть шанс. Гуань Синю очень хотелось попробовать продать их, и он заказал десять коробок яблок. В результате один магазин с радостью продал эту партию и заказал еще. Потом магазинов, продающих эти яблоки стало 30, теперь же их уже больше 150.

«Сейчас яблоки из уезда Июань пользуются в России большим спросом», — говорит Гуань Синь.

Таким образом компания ChBay улучшила отношения между россиянами и предприятиями, расположенными с округом Цзыбо, провинции Шаньдун. 17 мая компания ChBay официально послала первый китайско-европейский экспресс «Цзыбо» в Россию.

«Мы также планируем организовать центр сбора груза в Курске, собрать еще больше средств для отправки очередного китайско-европейского экспресса для удовлетворения спроса в России и других странах, прилегающих к Новому Шелковому Пути», — сказал уверенный в своем будущем Гуань Синь.

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