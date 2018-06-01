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Профсоюзы — властям: не повышайте пенсионный возраст
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Профсоюзы — властям: не повышайте пенсионный возраст 

Вести Экономика 1 июня 2018
Фото: Вести Экономика
Москва, 1 июня — «Вести. Экономика». Профсоюзное объединение «Конфедерация труда России» (КТР) начинает кампанию против планов властей повысить пенсионный возраст.
"Конфедерация труда России, как объединение независимых профсоюзов, обращается ко всем общественным силам, политическим партиям и социальным движениям с призывом выступить против повышения пенсионного возраста и принять участие в общественной кампании протеста", — сообщает исполком КТР.
КТР считает, что намерение повысить пенсионный возраст «не основано на имеющихся официальных статистических данных». В качестве довода КТР привела данные Росстата о средней ожидаемой продолжительности жизни в регионах. «В 62 субъектах РФ средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах — меньше 60 лет», — подчеркивает КТР.
Необходимо заняться решением проблемы дефицита Пенсионного фонда России (ПФР), который возникает «преимущественно потому, что большое количество занятых трудятся без заключения трудовых договоров, находясь в серой зоне, от их зарплат не платятся страховые взносы». «По оценкам руководства пенсионного фонда, из 77 млн лиц трудоспособного возраста регулярные отчисления поступают только от 43,5 млн человек», — поясняет исполком КТР.
Основная причина незаконной трудовой занятости — «бесправие работников вследствие неэффективных механизмов защиты их права на трудовой и коллективный договор», заключает КТР.
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил ранее о необходимости повышения пенсионного возраста. Подобное решение необходимо, однако его нужно принимать «аккуратно, взвешенно, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменений в корпоративном законодательстве, законодательстве о труде», пояснил Медведев.
Правительство подготовит свои предложения и внесет их на рассмотрение Госдумы.
Мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55 лет.
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