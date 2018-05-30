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Медведев призвал регионы погасить долги
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Медведев призвал регионы погасить долги 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Alexei Druzhinin/Reuters
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что регионы должны погасить долги за электроэнергию и ЖКХ. Об этом сообщает РИА «Новости».
"По его (отопительного сезона) итогам опять есть одна проблема — это проблема с долгами и за коммуналку, и за электроэнергию", — сказал Медведев.
Он также отметил, что по электроэнергии много долгов наблюдается в Северо-Кавказском и Центральном федеральном округах, по ЖКХ — в Центральном и Приволжском федеральных округах.
Ранее сообщалось, что правительство утвердило постановление, которое смягчает условие реструктуризации задолженности регионов.
Как стало известно, Минфин вправе при заключении дополнительных соглашений установить на 1 января 2018 года предельные значения доли государственного долга субъекта федерации.
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