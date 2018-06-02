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Названы сферы с самыми маленькими зарплатами
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Названы сферы с самыми маленькими зарплатами 

Рамблер 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Меньше всех в России получают работающие на производстве одежды. Такие данные привели в Федеральной службе государственной статистики по ситуации за март 2018 года.
В среднем заработная плата таких работников составила 18 679 рублей. По сравнению с прошлым годом их доход снизился на 4%. Тогда он составлял 19 490 рублей.
Немного больше заработки сотрудников, задействованных на производстве кожи и изделий из неё. За март их заработная плата составила 21 566 рублей, а мебели — 21 935 рублей.
С 1 мая минимальный размер оплаты труда в России сравнялся с прожиточным минимумом, составив 11 163 рубля.
Комментарии32  Ещё 22 источника 
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