Названы сферы с самыми маленькими зарплатами 

Меньше всех в России получают работающие на производстве одежды. Такие данные привели в Федеральной службе государственной статистики по ситуации за март 2018 года.
В среднем заработная плата таких работников составила 18 679 рублей. По сравнению с прошлым годом их доход снизился на 4%. Тогда он составлял 19 490 рублей.
Немного больше заработки сотрудников, задействованных на производстве кожи и изделий из неё. За март их заработная плата составила 21 566 рублей, а мебели — 21 935 рублей.
С 1 мая минимальный размер оплаты труда в России сравнялся с прожиточным минимумом, составив 11 163 рубля.