Названы сферы с самыми маленькими зарплатами

В среднем заработная плата таких работников составила 18 679 рублей. По сравнению с прошлым годом их доход снизился на 4%. Тогда он составлял 19 490 рублей.

Немного больше заработки сотрудников, задействованных на производстве кожи и изделий из неё. За март их заработная плата составила 21 566 рублей, а мебели — 21 935 рублей.

С 1 мая минимальный размер оплаты труда в России сравнялся с прожиточным минимумом, составив 11 163 рубля.