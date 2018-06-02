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Названы работники с самой низкой зарплатой
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Названы работники, получающие самую низкую зарплату в России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самую низкую заработную плату в России получают работники сферы производства одежды. Об этом сообщает RT со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики.
В среднем за март в 2018 году их зарплата составила 18 679 рублей. При этом годом ранее их доход был выше на 4% — 19 490 рублей.
Зарплата сотрудников, задействованных на производствах кожи и изделий из неё, составила 21 566 рублей, на производстве мебели — 21 935 рублей.
Ранее Росстат назвал тройку самых высокооплачиваемых специалистов — это работники, занимающиеся добычей сырой нефти и природного газа (127 431 рубль), производством табачных изделий (115 367 рублей) и производством кокса и нефтепродуктов (114 264 рубля).
С 1 мая уровень МРОТ повысился и составил 11 163 рубля, впервые сравнявшись с прожиточным минимумом.
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