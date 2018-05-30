В России увеличат «смехотворное» пособие

Ранее глава ведомства Максим Топилин сообщал, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил «разобраться» с этим пособием, размер которого равен 50 рублям в месяц. Пресс-служба же отметила, что степень роста пособия пока еще не определена.

Сейчас пособие на детей от полутора до трех лет находящимся в декрете женщинам выплачивает работодатель. В связи с этим, по словам члена президиума общественной организации «Опора России» Наталии Ушаковой, Минтруда предстоит «разобраться» не только с размером пособия, но и с тем, кто именно будет его платить.

«Не очень понятно, что делать с неработающими женщинами, кто им будет платить — государство?» — отметила она.