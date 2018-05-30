Сбережения россиян в ближайшие годы увеличатся — прогноз

Согласно макропрогнозу Института народохозяйственного прогнозирования РАН , в текущем году россияне будут больше сберегать, в результате чего накопят почти 5,2 триллиона рублей. Об этом сообщил сайт газеты «Известия».

Ожидается, что за текущий год темпы наращивания сбережений россиян увеличатся на 15% по сравнению с 2017 годом.

Кроме того, рост накоплений должен сохраниться и в ближайшие два года. Это позволит россиянам к 2020 году накопить в общей сложности 6,4 триллиона рублей.

По мнению экспертов, причина того, что граждане РФ откладывают деньги, связана с ростом реальных доходов и зарплат, а не по причине нестабильной экономической ситуации в России