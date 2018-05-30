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Сбережения россиян в ближайшие годы увеличатся — прогноз
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Сбережения россиян в ближайшие годы увеличатся — прогноз 

360tv.ru 20 часов назад
Фото: 360tv.ru
Согласно макропрогнозу Института народохозяйственного прогнозирования РАН, в текущем году россияне будут больше сберегать, в результате чего накопят почти 5,2 триллиона рублей. Об этом сообщил сайт газеты «Известия».
Ожидается, что за текущий год темпы наращивания сбережений россиян увеличатся на 15% по сравнению с 2017 годом.
Кроме того, рост накоплений должен сохраниться и в ближайшие два года. Это позволит россиянам к 2020 году накопить в общей сложности 6,4 триллиона рублей.
По мнению экспертов, причина того, что граждане РФ откладывают деньги, связана с ростом реальных доходов и зарплат, а не по причине нестабильной экономической ситуации в России
Ранее ученый‐экономист, финансовый омбудсмен Павел Медведев назвал возможное повышение НДС до 20% «очень естественным».
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