Россияне решили остаться в России

Россиянам не хватает денег на летний отдых

Почти половина россиян планирует провести лето дома. Об этом сообщается на на сайте Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).

Примерно 45 процентов опрошенных никуда не поедут, 34 процента проведут лето на дачах, а 14 процентов — в селе или другом городе. Всего четыре процента россиян собираются отправиться за границу.

Отмечается, что 44 процентов опрошенных отказались от поездок по причине нехватки средств, а у 18 процентов поводом стали семейные дела.

Также опрос показал, что предполагаемые траты на летний отдых в среднем по России составили 44 тысячи рублей, однако в Москве Санкт-Петербурге эта сумма значительно выше — почти 55 тысяч рублей.