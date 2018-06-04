Россияне задолжали 4 триллиона рублей

Общий объем задолженности россиян в первом квартале вырос на 5% и достиг четырех триллионов рублей. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

При этом почти половину долга взяли на себя невыплаченные и просроченные кредиты — их общая сумма равняется 1,8 триллиону рублей.

Уточняется, что неплатежи чаще всего встречаются в сегменте потребительских кредитов, а вот за ипотеку российские граждане предпочитают расплачиваться вовремя.

Специалисты считают рост долгов только на 5% хорошим показателем, и связывают это с жесткими требованиями банков к заемщику.