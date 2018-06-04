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Россияне задолжали 4 триллиона рублей
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Россияне задолжали 4 триллиона рублей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Общий объем задолженности россиян в первом квартале вырос на 5% и достиг четырех триллионов рублей. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
При этом почти половину долга взяли на себя невыплаченные и просроченные кредиты — их общая сумма равняется 1,8 триллиону рублей.
Уточняется, что неплатежи чаще всего встречаются в сегменте потребительских кредитов, а вот за ипотеку российские граждане предпочитают расплачиваться вовремя.
Специалисты считают рост долгов только на 5% хорошим показателем, и связывают это с жесткими требованиями банков к заемщику.
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