Число невыездных россиян достигло рекорда

В России установлен рекорд по числу невыездных должников

Число россиян, ограниченных в праве выезда из России из-за долгов, на конец мая достигло 2,3 млн человек, что является рекордом за последние годы, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Приставы называют запрет на выезд одной из самых эффективных мер для воздействия на должников.

«Благодаря применению к должникам данной меры (с начала года) взыскано 18,2 млрд рублей задолженности», — передает ТАСС сообщение ФССП.

По данным ведомства, за первые четыре месяца 2018 года данная мера применялась более чем к 3,3 млн должников. Приставы вынесли 1,6 млн новых постановлений о временном ограничении на выезд за границу.

При этом директор ФССП Дмитрий Аристов сообщил на международной конференции «Суд 21-го века: Технологии на службе правосудия», что приставы существенно сократили время исключения должников из списков невыездных после оплаты долга.

«ФССП России совместно с ФСБ, Минкомсвязи, Казначейством России обеспечено сокращение сроков снятия ограничений выезда должников по исполнительным производствам для обеспечения беспрепятственного выезда после оплаты задолженности», — сказал Аристов.

По его словам, ФСПП после поступления информации об уплате задолженности по исполнительному производству в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах, запрет на выезд снимается в течение 23 минут.

Напомним, с1 июня по 31 августа 2017 года органы пограничного контроля ФСБ не выпустили за границу 11921 должника; ограничение на выезд позволило Федеральной службе судебных приставов (ФСПП) с января по август 2017 года взыскать долги на 41,1 млрд рублей.