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Россияне скупают водку и хлеб
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Россияне скупают водку и хлеб 

News.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
В пятёрку лидеров по продажам в России вошли такие товары, как хлеб, безалкогольные напитки, лекарства, сигареты и крепкий алкоголь. Помимо них в апрельском топ-10 присутствуют пиво, молоко, кондитерские изделия, конфеты, соки и нектары.
>> Россияне бросились скупать дорожающие товары
«Известия» отмечает, что за последние полгода рейтинг практически не изменился. Статистика популярной среди россиян продукции подтверждает тенденцию, которая была зафиксирована в 2017 году.
«Покупатели меньше ориентированы на оздоравливающую продукцию, в фокусе их внимания — еда, готовая к употреблению или не требующая много времени на приготовление», — заявил руководитель коммерческого департамента «Такском» Константин Головкин.
Он считает, что это может быть связано с постоянно ускоряющимся темпом жизни и отсутствием свободного времени у горожан. Эксперт также отметил обилие доступных продуктов, которыми можно быстро насытиться и в то же время имеющих яркий вкус.
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