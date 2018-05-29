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Кипр закрывает счета граждан РФ
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Кипр закрывает счета граждан РФ 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Проблемы российский граждан со счетами в кипрских банках начались после визита в страну в начале мая делегации OFAC — санкционного подразделения министерства финансов США, сообщил телеграм-канал Fun&Profit.
Уполномоченные минфина США в ультимативной форме потребовали избавиться от счетов россиян в кипрских банках, рассказали источник Fun&Profit и подтверждает источник The Bell, знакомый с одним из участников встречи. По его словам, речь шла не только о гражданах России, но и о россиянах, которые получили кипрский паспорт.
Сразу после переговоров с американцами местный финансовый регулятор CySEC предупредил компании страны о необходимости тщательно следить за соблюдением американских санкций, а ассоциации юристов и аудиторов — разослали своим членам письма об особой осторожности с российскими деньгами, писало местное издание Cyprus Mail.
Оно напоминает, что 9,27% акций крупнейшего в стране Bank of Cyprus принадлежит попавшему под санкции США Виктору Вексельбергу.
Теперь кипрские банки предлагают клиентам-россиянам такой выбор: либо закрыть счёт, либо перевести средства в банк RCB, крупнейшим акционером которого является ВТБ, пишет Fun&Profit и подтверждает источник The Bell. В случае отказа счет закрывается принудительно. Формально ВТБ принадлежит менее 50% RCB, но собеседник The Bell опасается новых санкций против кипрской дочки российского госбанка.
Если банк ставит вас перед фактом закрытия счета — стоит вернуть денежные средства в России, а затем перевести их в другую юрисдикцию, не забыв поучаствовать в амнистии капитала в России, говорит управляющий партнер Paragon Advisors Александр Захаров. Гендиректор группы «Личный капитал» Владимир Савенок советует найти более спокойную юрисдикцию — например, Лихтенштейн: содержание счета там обойдётся дороже, чем на Кипре, но для инвестора это более спокойный вариант.
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