Кипр закрывает счета граждан РФ

Проблемы российский граждан со счетами в кипрских банках начались после визита в страну в начале мая делегации OFAC — санкционного подразделения министерства финансов США , сообщил телеграм-канал Fun&Profit.

Уполномоченные минфина США в ультимативной форме потребовали избавиться от счетов россиян в кипрских банках, рассказали источник Fun&Profit и подтверждает источник The Bell, знакомый с одним из участников встречи. По его словам, речь шла не только о гражданах России , но и о россиянах, которые получили кипрский паспорт.

Сразу после переговоров с американцами местный финансовый регулятор CySEC предупредил компании страны о необходимости тщательно следить за соблюдением американских санкций, а ассоциации юристов и аудиторов — разослали своим членам письма об особой осторожности с российскими деньгами, писало местное издание Cyprus Mail.

Виктору Вексельбергу. Оно напоминает, что 9,27% акций крупнейшего в стране Bank of Cyprus принадлежит попавшему под санкции США

Теперь кипрские банки предлагают клиентам-россиянам такой выбор: либо закрыть счёт, либо перевести средства в банк RCB, крупнейшим акционером которого является ВТБ , пишет Fun&Profit и подтверждает источник The Bell. В случае отказа счет закрывается принудительно. Формально ВТБ принадлежит менее 50% RCB, но собеседник The Bell опасается новых санкций против кипрской дочки российского госбанка.