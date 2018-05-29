В светлое будущее — с дорогими лампочками?

Производители предупредили о возможном росте расходов на освещение почти на треть из-за новых требований. Однако потребители в итоге должны все равно выиграть, уверяют эксперты

Производители ламп предупредили, что их продукция может подорожать на 30%. Речь идет, в первую очередь, о светодиодных лампах. Подорожание связано с тем, что с 1 июля вступают в силу новые требования к производителям осветительных приборов. Компании уже направили в кабмин письмо с просьбой отсрочить принятие постановления на полтора года.

Новые требования, в первую очередь, призваны повысить энергоэффективность: светодиодные лампы будут гореть не только дольше, но и ярче. Эксперты говорят, что будущее именно за ними.

Владимир Шмойлов представитель торговой марки ЭРА:

«В люминесцентных лампах используются пары ртути. Их время уже прошло. Сейчас почти для всех вариантов использования существует решение со светодиодами разных типов. Дома у нас есть обычные лампочки, которые вкручиваются. С этими цоколями сейчас очень большой выбор светодиодных ламп, которые потребляют мало энергии, хорошо светят в разных цветовых температурах. Если говорить об уличном освещении, вы могли заметить по переделке улиц в Москве, что вместе с гранитом появляются мачты со светодиодными светильниками».

Бизнес с этими доводами не спорит, но просит отсрочку. С момента принятия правительственного постановления прошло всего лишь полгода. Наладить новое производство за такой короткий период предприятия просто не успеют. В результате они могут и вовсе остановиться, предупреждает представитель Ассоциации товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов

— Для того чтобы соответствовать всем требованиям, сегодня большинству российских производителей потребуется существенно изменить свои производственные процессы, а это приведет в такой короткий период времени просто к остановке этих производств.

— Производители говорят, что переход к новым требованиям увеличит расходы на освещение процентов на 30. Это тоже имеет место?

— Да, конечно, это постановление своим результатом может иметь и увеличение стоимости освещения, потому что самые массовые, самые популярные и доступные лампы, по сути, будут ограничены к обороту, придется покупать более дорогие устройства.

Однако конечный потребитель от новых правил должен выиграть: да, лампы могут подорожать, но освещать помещения они станут куда лучше и дольше, говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин

«Если мы говорим про первоначальные затраты, безусловно, это замена ламп, это действительно больше, чем ничего не делать, поэтому затраты вырастут. С точки зрения долгосрочных затрат, так как затраты на электроэнергию станут меньше, этот проект окупаемый. Срок окупаемости в зависимости от интенсивности не такой большой. На первом этапе он требует инвестиций, но на втором этапе, когда идут расходы на энергию, он приносит ощутимую выгоду, расходы на энергию только снизятся».

Борьба за энергоэффективность началась в 2009 году. Тогда запретили использование ламп накаливания мощностью 100 ватт. Тогда многие тоже возмущались, так как новые энергосберегающие лампы были намного дороже, но в итоге все привыкли и даже увидели очевидные выгоды.