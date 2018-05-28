Правительство намерено поднять НДС до 20% 

Президенсткий указ, подписанный в мае 2018 года, надо выполнять. Правда, вопрос откуда взять средства на реализацию всех обещаний, а это, ни много ни мало, 8 трлн рублей, долгое время оставался без ответа. Дипломатическое молчание прервала газета «Ведомости», сообщившая о планах Правительства увеличить налог на добавленную стоимость.
Факт обсуждения законодателями такой возможности подтвердили три чиновника. Повышение налога позволит пополнить бюджет на 2 трлн рублей за 6 лет. Остальные деньги премьер-министра Правительства Дмитрий Медведев планирует получить от повышения пенсионного возраста — порядка еще 2 трл. рублей. Еще 4 трлн рублей предполагается получить с помощью размещения облигаций федерального займа и реформы нефтяной отрасли.
Напомним, что в рамках так называемого «майского указа» президент Владимир Путин поставил Правительству задачу к 2024 году войти в пятерку самых крупных мировых экономик, увеличить темпы роста российской экономики выше мировых, снизить число бедных в стране, и улучшить демографические показатели.
Татьяна Руппель
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