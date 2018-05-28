Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года

Правительство не намерено размораживать пенсионные накопления россиян, а институт обязательных взносов ликвидируют, объявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

Тем самым он подтвердил свои прежние заявления о том, что россияне в старости должны рассчитывать исключительно на самих себя.

Впервые пенсионные накопления россиян заморозили в 2014 году и до конца 2017 года заморозку ежегодно продлевали. В декабре 2017 года президент одобрил заморозку пенсионных накоплений до 2020 года.

В качестве замены системе пенсионных накоплений Минфин ЦБ предлагают обязать всех работающих россиян перечислять в негосударственные пенсионные фонды от одного до шести процентов от зарплаты.

До конца 2018 года Госдума планирует ввести эту систему специальным законом. Согласно официальному сайту ПФР, расчет будущих пенсионных прав станет производиться исходя не из зарплаты, а из сумм, которые граждане ежегодно уплачивают на свое обязательное пенсионное страхование.

Не всем дано

Та схема, которую предлагает Силуанов, подходит, строго говоря, далеко не всем россиянам, подчеркивает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов

«В этой схеме приоритетом является не стаж работника, как сейчас, когда за стаж начисляются баллы, а уровень сиюминутного дохода. А в России более 20 миллионов человек, в том числе работающие, имеют доход ниже прожиточного минимума — то есть им просто не с чего отчислять средства на пенсионные накопления», — объяснил он ранее «Ридусу» главный недостаток системы «заплати себе сам».

Расчет будущих пенсионных прав по такой схеме производится исходя не из зарплаты, а из сумм, которые работники (или работодатели) ежегодно уплачивают на обязательное пенсионное страхование.

Такая схема пенсионного страхования действует, к примеру, в Канаде , где каждый работающий гражданин имеет право отчислять со своих доходов определенную сумму не выше некоторого порога на RSPP (Retirement Savings Pension Plan — пенсионный сберегательный план).

Мотивация откладывать на пенсионные счета состоит в том, что процент, набегающий по ним, несравнимо выше процента по любым иным инструментам инвестиций. Например, по срочному депозиту GIC (Guaranteed invstment certificate) канадские банки дают максимум 1,5% годовых. В то время как на RSPP ежегодно «капает» до 7%.

Лебединая пенсия

Но здесь встает уже вопрос не арифметический, а экзистенциальный: предпочесть ли работнику синицу в руках (то есть неурезанный доход сейчас) или журавля в небе (то есть размер будущей пенсии)?

«Это классический выбор каждого человека: добровольно урезать каждодневное потребление, но «кормить журавля в небе», либо жить «здесь и сейчас», потому что будущее, в конце концов, может и не наступить. «Кормить журавля» — это доступно для тех людей, у кого и синица накормлена, но приоритет-то в любом случае остается за ней. Если человек умирает с голоду сейчас, то его очень мало тревожит перспектива умереть по той же причине через эн лет», — говорит эксперт.

Для более 20 миллионов россиян, которые умирают с голода еще до всяких откладываний в пенсионную кубышку, ситуация складывается нерадостная: куда ни кинь, всюду клин. Максимум, на что они могут рассчитывать, — это социальная пенсия по старости.

В 2018 году в Московской области , к примеру, размер такой пенсии составляет менее 10,000 рублей. И ни в чем себе не отказывайте. А получать страховую пенсию, работник должен быть официально оформлен — то есть его работодатель обязан платить социальные страховые взносы — на протяжении почти всей своей карьеры (сейчас — не менее 15 лет).

По мнению Сафонова, для того чтобы работающие граждане добровольно захотели отчислять часть своих доходов на пенсионные счета, Минфин должен сделать процент по ним заведомо интереснее, чем по любым иным инструментам долгосрочных накоплений, в том числе по ОФЗ (дающих максимальный на сегодня дивиденд). Кроме того, надо освободить пенсионные вклады от НДФЛ.

«В общем случае, если система самостоятельного накопления пенсионного капитала будет принята, каждый человек сможет сам высчитывать, что ему выгоднее в его конкретных обстоятельствах: перечислять ли какой-то процент доходов на пенсионный счет либо, к примеру, на эти же суммы покупать золото или валюту», — говорит он.

Пенсия со всеми неизвестными

Но идти топиться россиянам в массовом порядке не стоит, потому что если даже человеку осталось до пенсии всего десять лет, ситуацию все еще можно поправить, обнадеживает замдиректора Института социального анализа и прогнозирования Юрий Горлин

«Первое и главное, что надо иметь в виду, когда вы беретесь рассчитывать свою гипотетическую пенсию, — это то, что все расчеты могут быть только очень и очень приблизительными, причем в любую сторону. Здесь сходится такое количество неизвестных, что всякая «пенсионная футурология» уходит из области точной науки в разряд спекулятивных», — сказал он ранее «Ридусу».

Не экзистенциально, а чисто математически, если человек имеет доход выше какого-то порога, ему может оказаться невыгодно выходить из тени. Потому что он может те суммы, которые он отдавал бы в ПФР, инвестировать с большим приростом в различные финансовые инструменты.

«Может оказаться, что к моменту выхода на пенсию — точнее, когда человек сам сочтет нужным прекратить работать — эти инструменты будут приносить ему доход больший, чем причитающаяся ему по формальным признакам пенсия», — объясняет эксперт.