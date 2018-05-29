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Съемные дачи резко подешевели
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Россияне бросились скупать дорожающие товары
Россияне бросились скупать дорожающие товары

Съемные дачи в России внезапно подешевели 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
С мая 2017-го средняя стоимость аренды дачи в России снизилась на восемь процентов, до 17 тысяч рублей в месяц, свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в «Дом» во вторник, 29 мая.
Самое дорогое жилье для летнего отдыха предлагается съемщикам в Крыму, где средняя арендная ставка равна 41,7 тысячи рублей в месяц. Немного ниже ценник в Севастополе — 40,4 тысячи рублей/месяц.
В Краснодарском крае сезонные домики сдаются за 27,9 тысячи рублей/месяц, выяснили аналитики. При этом в расчет брали не только дачи на побережье, но и в других районах края, поэтому средняя цена оказалась ниже, чем в Крыму. На Балтике, в Калининградской области, среднестатистическая летняя дача обойдется арендатору дороже — в 28,6 тысячи рублей/месяц.
В Новой Москве и Московской области дома сдают в среднем за 38,4 и 35 тысяч рублей/месяц соответственно, в Ленинградской области — за 33,6 тысяч рублей/месяц.
Ранее сообщалось о падении цен на рынке загородной недвижимости Подмосковья. По подсчетам экспертов, с осени 2017-го оно составило полтора процента. Самые дешевые дома предлагаются покупателям в Воскресенском и Орехово-Зуевском районах области.
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