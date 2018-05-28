Россияне смогут оплачивать покупки с помощью сэлфи

Разработчик решений в области компьютерного зрения и машинного обучения VisionLabs (25,07% компании владеет Сбербанк ) и российская бесконтактная платежная система SWiP запустили оплату с помощью селфи — сервис получил название SelfieToPay. Об этом говорится в сообщении VisionLabs.

На данный момент биометрическая оплата покупок доступна в нескольких точках, где тестировали технологию — в сети общественного питания "Пять звезд" и в Mediacafe. В ближайших планах компаний — запустить проекты с несколькими крупными федеральными сетями. В VisionLabs пояснили ТАСС , что до конца 2018 года планируется запуск в нескольких регионах России

Сервис биометрической оплата покупок и услуг доступен пользователям приложения SWiP на iOS и Android. Чтобы им воспользоваться нужно просканировать лицо с помощью смартфона. Для оплаты достаточно взглянуть на камеру, установленную рядом с кассой.