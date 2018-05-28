Россияне смогут оплачивать покупки с помощью сэлфи 

Разработчик решений в области компьютерного зрения и машинного обучения VisionLabs (25,07% компании владеет Сбербанк) и российская бесконтактная платежная система SWiP запустили оплату с помощью селфи — сервис получил название SelfieToPay. Об этом говорится в сообщении VisionLabs.
На данный момент биометрическая оплата покупок доступна в нескольких точках, где тестировали технологию — в сети общественного питания "Пять звезд" и в Mediacafe. В ближайших планах компаний — запустить проекты с несколькими крупными федеральными сетями. В VisionLabs пояснили ТАСС, что до конца 2018 года планируется запуск в нескольких регионах России.
Сервис биометрической оплата покупок и услуг доступен пользователям приложения SWiP на iOS и Android. Чтобы им воспользоваться нужно просканировать лицо с помощью смартфона. Для оплаты достаточно взглянуть на камеру, установленную рядом с кассой.
"Платформа для распознавания лиц VisionLabs LUNA оснащена технологией Liveness, которая проверяет, настоящий ли человек перед камерой или же неживое изображение. Благодаря этой технологии мошенники не могут использовать фотографии или видеозаписи других людей для оплаты покупок", — отмечается в сообщении.