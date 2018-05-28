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В РФ резко повысят НДС из-за майского указа
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«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»

В РФ резко повысят НДС 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
В правительстве обсуждают повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов для выполнения нового «майского указа» президента РФ Владимира Путина. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников.
По данным газеты, повышение НДС позволит пополнить бюджет на два триллиона рублей за шесть лет. Изменение НДС собеседники издания назвали одним из наиболее вероятных сценариев, «хотя и не окончательным».
По словам одного из источников «Ведомостей», власти также могут отменить льготную ставку НДС в десять процентов.
НДС составлял 20 процентов до 2004 года, затем ставку налога снизили до 18 процентов. Собеседники газеты отметили, что возврат к 20 процентам — «это менее болезненное решение», чем повышение НДФЛ или введение налога с продаж.
Как отмечают «Ведомости», повышение НДС в первую очередь ударит по потребителям, так как с издержками бизнес будет бороться с помощью роста цен.
7 мая Путин подписал «майский указ», в котором определены цели развития России до 2024 года. Среди заявленных целей — снижение уровня бедности в два раза и повышение продолжительности жизни россиян до 78 лет. Также Россия должна войти в число пяти крупнейших мировых экономик.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев оценил реализацию нового «майского указа» Путина как минимум в восемь триллионов рублей. Эту сумму потребуется собрать до 2024 года.
По данным «Ведомостей», еще на два триллиона рублей бюджет пополнит повышение пенсионного возраста, три триллиона государство получит с помощью ОФЗ, а один триллион рублей поступит от реформы налогообложения нефтяной отрасли.
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