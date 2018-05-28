Ветераны начали получать материальные выплаты в Приморье 

Ветераны Великой Отечественной войны начали получать материальную поддержку от правительства. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на администрацию Приморского края.
Единовременная выплата в размере 10 000 рублей выдается инвалидам и ветеранам Великой отечественной войны. Указ об этом подписал Владимир Путин. Более 750 жителей Приморского края могут рассчитывать на данную материальную поддержку.
Выплата будет выдаваться пенсионерам в мае и июне вместе с другими социальными и пенсионными выплатами. Для ее получения не нужно обращаться в территориальные отделы фонда. Она будет начислена на основании данных Пенсионного фонда России в беззаявительном порядке.
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Государственную думу законопроекта об изменениях в бюджете Пенсионного фонда на 2018 год. Согласно документу, общий объем расходов Фонда увеличивается на 92,2 миллиарда рублей.