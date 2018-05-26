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Россиянам захотели больше платить
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Россиянам захотели больше платить 

RT на русском 37 минут назад
Фото: РИА Новости
В Госдуме предлагают установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне 40% от средней заработной платы по стране. Соответствующий законопроект разрабатывает член комитета ГД по социальной политике, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин.
Как рассказал парламентарий RT, такие меры рекомендованы профильными международными организациями.
«Есть подходы, прописанные, в частности, в рекомендациях Международной организации труда и Международного валютного фонда о том, что минимальная зарплата должна составлять порядка 40% от средней по стране. Мы сейчас работаем над текстом о поэтапном доведении МРОТ до отметки в 40% от официальной средней зарплаты», — сказал Шеин.
В России с 1 мая в силу вступил закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составил 11 163 рубля. Кроме того, по данным Росстата, в 2017 году среднемесячная начисленная номинальная зарплата была зафиксирована на уровне 39085 рублей (в апреле 2018 года — 43 550 рублей).
Таким образом, в случае реализации предлагаемого законопроекта размер МРОТ может превысить 15,6 тысяч рублей. По словам Шеина, это не потребует значительных затрат бюджета.
«Предыдущее повышение МРОТ, грубо говоря, с 7,5 тысяч рублей до 11 стоило бюджету примерно 0,1% от общих бюджетных издержек. Поэтому и в данном случае всё обойдётся, так сказать, десятыми долями», — пояснил депутат.
Документ планируется внести на рассмотрение нижней палаты парламента в июле.
Ранее стало известно, что ЦБ ожидает рост зарплат бюджетников до 15% в 2018 году.
RT на русском: последние новости
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