Силуанов: финансовая система не выдержит двух пенсионеров на одного работающего

«Действительно, мы видим, что нам надо повышать. Вопрос в том, что нам нужно повышать пенсии, задача, поставленная президентом, выше уровня инфляции. Нам нужно оказывать государственные услуги, во всяком случае нам нужно пополнять наш Пенсионный фонд», — рассказал он.

«Мы сегодня говорили о том, что если ничего не делать, то у нас на одного работающего будет приходиться два пенсионера. Это ужасная ситуация. Никакая структура финансовая этого не выдержит», — добавил Силуанов.