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Силуанов: финансовая система не выдержит двух пенсионеров на одного работающего
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Силуанов: финансовая система не выдержит двух пенсионеров на одного работающего 

BFM.RU 25 мая 2018
Вопрос о повышении пенсионного возраста находится в повестке правительства РФ, рассматриваются параметры и сроки. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.
«Действительно, мы видим, что нам надо повышать. Вопрос в том, что нам нужно повышать пенсии, задача, поставленная президентом, выше уровня инфляции. Нам нужно оказывать государственные услуги, во всяком случае нам нужно пополнять наш Пенсионный фонд», — рассказал он.
«Мы сегодня говорили о том, что если ничего не делать, то у нас на одного работающего будет приходиться два пенсионера. Это ужасная ситуация. Никакая структура финансовая этого не выдержит», — добавил Силуанов.
В начале мая премьер Дмитрий Медведев сообщал, что правительство РФ в ближайшее время подготовит и внесет в Госдуму предложения по повышению пенсионного возраста в стране. В настоящее время возраст выхода на пенсию в РФ составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.
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