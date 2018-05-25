«Первый шаг к реформе»: Евгений Ясин — о повышении пенсионного возраста

Новый кабмин обсудил повышение пенсионного возраста. Вопрос, судя по всему, решенный: повышать. Споры идут по деталям: Минфин предлагает повысить возраст выхода на пенсию для мужчин до 65, а для женщин — до 63 (сейчас — 60 и 55 соответственно), Минтруд называет другие цифры: 63 и 60. Оба ведомства также пока не договорились и о скорости повышения: Минфин за быстроту (через каждые 6 месяцев — на год), Минтруд — за постепенность (ежегодно на год).

Но так или иначе, приступят к реализации плана скорее всего уже с будущего года, а соответствующий законопроект, как ожидается, будет внесен до конца июля (т.е. до завершения весенней сессии).

Конечно, эта мера несколько ослабит нагрузку на бюджет, который ежегодно вынужден закрывать «дыру» в ПФР . Но не это самое главное.

Пенсионная реформа, помимо всего прочего, предполагает по крайней мере выравнивание условий предоставления пенсии. И первый шаг в этом направлении — повысить пенсионный возраст. Он в России один из самых низких в мире. А ведь, кроме официального срока выхода на пенсию, есть немало категорий людей, которые становятся пенсионерами раньше: военные, сотрудники силовых структур и т.д. Все это еще вполне энергичные люди работоспособного возраста (не случайно же порядка 40% тех, кто имеет право выйти на пенсию, остаются работать). Между тем возможности для концентрации средств, чтобы выплачивать пенсии, в стране крайне низкие. И в результате размер пенсий ограничен.

К слову, структура демографии в стране также способствует повышению пенсионного возраста: если в 2015-м на долю пенсионеров приходилось 25% населения, то к 2030-му, предполагается, пенсионеров в стране будет уже 50%.

В идеале надо добиться того, чтобы люди сами (а не их работодатели, как сейчас) отчисляли себе на пенсию с каждого заработка. Так, скажем, заведено в Германии (50% — сам работник, 50% — его работодатель). Похожие порядки в других странах. В каждой есть, впрочем, свои отличия. Но это говорит о том, что пенсионные системы в разных странах переживают переходные формы.

Мы же стоим и не двигаемся. Но надо наконец с чего-то начинать. И пока мы не в состоянии обеспечить рост производительности труда, достаточный для того, чтобы люди сами отчисляли средства на будущую пенсию, пока у россиян маленькие заработки (а достойные зарплаты — главное условие, без которого невозможно добиться успеха), можно начать с повышения пенсионного возраста. Это должно стать первым шагом к началу полноценной реформы.

Мер же для увеличения размера пенсии на самом деле много. Например, можно было бы пристальнее приглядеться к налогам. Оставив плоский НДФЛ, надо, на мой взгляд, ввести прогрессивную шкалу на расходы: если у человека богатый дом или роскошный автомобиль, он должен платить по более высоким ставкам. Во-первых, это будет справедливо и пополнит бюджет. А во-вторых, уменьшит разрыв между бедными и богатыми.

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