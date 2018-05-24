Россия может лишиться сахара

В советские годы семена свеклы производились в Крыму и успешно экспортировались в Европу. На сегодняшний день Россия закупает семена в Европе и США . Закупки обходятся в 6 млрд рублей ежегодно.

В крымском научном совете считают, что благодаря климату полуострова Россия может производить семена сахарной свеклы даже быстрее, чем это делают в Европе: не за два, а за один год.

По мнению директора НИИ сельского хозяйства Крыма Владимира Паштецкого, Россия может самостоятельно получать до 50% семян на внутренние сельскохозяйственные нужды.