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Россия может лишиться сахара
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Россия может лишиться сахара 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Россия может лишиться сахара из-за западных санкций, пишет «Московский комсомолец».
По информации издания, 99,3% семян сахарной свеклы, которые ежегодно высеивается в России, имеют иностранное происхождение. Вопрос импортозамещения в этой сфере уже поставлен перед российским правительством, его также обсуждали на первом Совете по формированию и реализации научно-технической политики Крыма под председательством главы РАН Александра Сергеева и руководителя республики Сергея Аксенова.
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В советские годы семена свеклы производились в Крыму и успешно экспортировались в Европу. На сегодняшний день Россия закупает семена в Европе и США. Закупки обходятся в 6 млрд рублей ежегодно.
В крымском научном совете считают, что благодаря климату полуострова Россия может производить семена сахарной свеклы даже быстрее, чем это делают в Европе: не за два, а за один год.
По мнению директора НИИ сельского хозяйства Крыма Владимира Паштецкого, Россия может самостоятельно получать до 50% семян на внутренние сельскохозяйственные нужды.
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