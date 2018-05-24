Загранпаспорт для россиян резко подорожает

Новый загранпаспорт подорожает до 5 тысяч рублей

Повышается размер госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения. Также устанавливается повышенная плата за выдачу водительского удостоверения нового образца. Законопроект об этом принят в первом чтении.

За загранпаспорт нового образца надо будет заплатить не 3,5 тысячи, а 5 тысяч рублей. Речь идет о документе, содержащем электронный носитель информации.

Для граждан в возрасте до 14 лет документ подорожает с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей.

Законопроект также устанавливает размер госпошлины за госрегистрацию транспортных средств (ТС) — в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность. Если оно изготавливается из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения, то госпошлина составит 1,5 тысячи рублей.

Что касается национального водительского удостоверения нового поколения, то пошлина составит 3 тысячи рублей.

Расходы федерального бюджета на предоставление госуслуг по выдаче документов, содержащих микрочип, вырастут в среднем на 1 тысячу рублей. В связи с этим и понадобился рост пошлин.

По словам заместителя иинистра финансов РФ Ильи Трунина, документы старого образца можно будет получить с прежними госпошлинами — поправки касаются только "нового поколения".