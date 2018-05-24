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В России может появиться новый вид пенсий
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Голикова: пенсия должна состоять из двух частей 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пенсионное обеспечение в России должно состоять из двух частей, а не только из государственной. В дополнение к государственной части можно внедрить корпоративную, когда участие в формировании пенсии гражданина принимает работодатель, сообщила в интервью ТАСС на полях ПМЭФ вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.
"Объемы поступления страховых взносов, которые раньше шли на накопление, идут в распределенную часть. Дискуссия эта неминуема. Безусловно, она будет продолжена в контексте изменений в принципе в пенсионной системе, которые предстоит обсуждать. На самом деле, мне кажется, незаслуженно забыта тема корпоративных пенсий наряду с государственными. Можно было бы серьезно нормативно поговорить о развитии этой системы", — сказала Голикова.
ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом "Создавая экономику доверия".
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