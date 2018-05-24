Ещё
Доходы россиян окажутся под контролем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минтруд накапливает сведения из разных источников о самозанятых 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Минтруд постепенно накапливает информацию из разных источников, включая коммунальные платежи и различные транзакции, о гражданах в трудоспособном возрасте, за которых не уплачиваются страховые взносы и которые не платят подоходный налог, сообщил на панельной дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.
"Мы постепенно собираем информацию и будем продолжать собирать информацию о людях, и возможности такие есть. С налоговой службой [идет сотрудничество], все больше появляется кассовых аппаратов, все больше люди пользуются электронным платежными средствами", — сказал Топилин.
Кроме того, Минтруд располагает информацией о том, кто платит коммунальные платежи, отметил Топилин. По его словам, сведения о людях с теневой занятостью накапливаются путем сопоставления этих баз данных с информацией о том, за кого не уплачиваются страховые взносы и кто не платит подоходный налог, находясь в трудоспособном возрасте.
По мнению главы Минтруда, никаких экзотических налогов для самозанятых водить не нужно, надо "аккуратно подбираться к теме".
"Государство будет накапливать информацию. И постепенно мы хотели бы, чтобы граждане сами, прежде всего, понимали, что в последующем они могут остаться без пенсии и без других видов социального обеспечения", — сказал Топилин.
ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом "Создавая экономику доверия".
ТАСС: последние новости
Голикова: пенсия должна состоять из двух частей ПФР: в Москве проживают девять столетних работающих пенсионеров Эксперт: законопроект о контрсанкциях может привести к росту цен на продукты
Комментарии70  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»202
Россия получила бесценную информацию о F-22148
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу209
На Кубани произошла новая трагедия43
Убийцы многодетной матери на Кубани попали на видео110
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:38
Кошка промчалась на авто со скоростью 100 км/ч
Общество
06:39
Учителя из Сыктывкара сняли клип «под Киркорова»
Общество
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
02:08
Россия получила бесценную информацию о F-22
Армия Ближний Восток
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
00:35
Малахов раскрыл диагноз Стержакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение