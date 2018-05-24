Доходы россиян окажутся под контролем

Минтруд накапливает сведения из разных источников о самозанятых

Максим Топилин. Минтруд постепенно накапливает информацию из разных источников, включая коммунальные платежи и различные транзакции, о гражданах в трудоспособном возрасте, за которых не уплачиваются страховые взносы и которые не платят подоходный налог, сообщил на панельной дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр труда и соцзащиты РФ

"Мы постепенно собираем информацию и будем продолжать собирать информацию о людях, и возможности такие есть. С налоговой службой [идет сотрудничество], все больше появляется кассовых аппаратов, все больше люди пользуются электронным платежными средствами", — сказал Топилин.

Кроме того, Минтруд располагает информацией о том, кто платит коммунальные платежи, отметил Топилин. По его словам, сведения о людях с теневой занятостью накапливаются путем сопоставления этих баз данных с информацией о том, за кого не уплачиваются страховые взносы и кто не платит подоходный налог, находясь в трудоспособном возрасте.

По мнению главы Минтруда, никаких экзотических налогов для самозанятых водить не нужно, надо "аккуратно подбираться к теме".

"Государство будет накапливать информацию. И постепенно мы хотели бы, чтобы граждане сами, прежде всего, понимали, что в последующем они могут остаться без пенсии и без других видов социального обеспечения", — сказал Топилин.

ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом "Создавая экономику доверия".