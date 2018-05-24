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В РФ нашли 100-летних работающих пенсионеров
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Пятеро работающих пенсионеров в возрасте старше 100 лет зарегистрированы в ПФР 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пенсионный фонд России (ПФР) обладает информацией о пяти работающих пенсионерах, которым на настоящий момент больше 100 лет. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ПФР.
"Пять человек у нас есть. Мы видим их через нашу систему персонального учета по тем страховым взносам, которые уплачивает за них работодатель. Большинство живут в Москве и Московской области, один — в Краснодарском крае", — сказал собеседник агентства.
В целом, по данным ПФР, в стране проживают свыше 16 тыс. россиян в возрасте старше 100 лет.
ТАСС: последние новости
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