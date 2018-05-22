Из магазинов могут пропасть некоторые продукты

С 1 июля россияне могут не обнаружить в магазинах ряд продуктов

Покупатели в торговых сетях с 1 июля могут не досчитаться колбас, сосисок, йогуртов, рыбы и прочих товаров животного происхождения. Продуктам, не прошедшим ветеринарную сертификацию по системе "Меркурий", предупреждают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), доступ на полку будет закрыт.

"Все торговые компании АКОРТ прошли регистрацию в Россельхознадзоре и с 1 июля готовы работать в системе, — отметила представитель ассоциации Ольга Фабрикантова. — А вот поставщики разных сетей готовы только на 20-50 процентов".

Даже в первой сотне самых крупных поставщиков около 30 процентов компаний не завершили интеграцию в систему, стабильно работают в системе только 5 процентов компаний, добавил представитель одной из крупных торговых сетей Денис Кузнецов

Технических сбоев сети не ожидают. Потому они не просят в очередной раз отсрочить введение системы в действие. Но в АКОРТ просят территориальные органы ветеринарного контроля помочь поставщикам зарегистрироваться в системе "Меркурий" и начать работать с ней.

Впереди еще больше месяца, вполне можно успеть. А откладывать, наверное, действительно не стоит. Федеральная государственная система ветеринарной сертификации призвана сделать рынок прозрачным. Отражаться в электронном виде будет каждый этап производства и перемещения продуктов животного происхождения — молочных и мясных продуктов, яиц, меда, рыбы, от конкретной фермы до конкретной полки. Тем самым рынок освободится от фальсификата, контрабанды, контрафакта и просрочки. Покупатель будет уверен в качестве приобретаемых продуктов, пояснили "Российской газете" в Россельхознадзоре. Например, сейчас доля фальсифицированной молочной продукции на рынке доходит до 25 процентов, отметили в ведомстве.

"Мы регулярно сталкиваемся с вопиющими фактами контрабанды, фальсификата и с безнаказанностью мошенников", — говорит официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Электронная сертификация, по идее, должна облегчить жизнь и самим добросовестным участникам рынка, поскольку избавит их от бумажной волокиты. Правда, при этом оборот электронных документов увеличится в сотни и тысячи раз, говорят ретейлеры. Например, только в одной из сетей за апрель был обработан 21 миллион электронных ветеринарных документов, по восемь документов в секунду.

Однако и у ретейла все-таки тоже есть проблемы. В перечень продуктов, на которые теперь нужно будет оформлять ветеринарные сертификаты, существенно расширяется за счет готовой продукции, например, сыров или колбасы. Торговля просит дать отсрочку "сырьевым" продуктам, но прошедшие обработку. Например, мед, куриное яйцо, рыбу.

До 25 процентов доходит сегодня доля фальсифицированной молочной продукции на российском рынке

В этом случае нужно внести в законодательство уточнения к таким продуктам — "мед переработанный" или "яйцо фасованное", "рыба потрошеная и фасованная", поясняет Ольга Фабрикантова. Сырьевые продукты требуют ветеринарной проверки, а переработанные уже не требуют, поясняют ретейлеры. Тем самым два вида товаров будут разделены, поставщикам и торговым сетям не придется оформлять лишние сертификаты.

Предложения ретейлеров уже рассматриваются госорганами, сообщили в АКОРТ.