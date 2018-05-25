Россиянам предложат новый налог вместо пенсий 

Система индивидуального пенсионного капитала станет новым налогом, заявил «Московскому комсомольцу» замдиректора Института актуальной экономики Иван Антропов.
По его словам, ИПК — это фактически дополнительный налог, а создавать подобную систему — бессмысленно, так как уже существует накопительная часть пенсии.
«Хотите сделать людям хорошо — разморозьте накопительную часть пенсии», — призвал он.
Индивидуальный пенсионный капитал — система, при которой накопительные отчисления делает работник, а не работодатель, самостоятельно решая, какая часть зарплаты будет формировать будущую пенсию.
Накануне на полях Петербургского экономического форума министр финансов России Антон Силуанов заявил, что обязательная накопительная пенсионная система не вернется, а «достойные» пенсии жителям страны может обеспечить добровольный индивидуальный капитал.
Ранее глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков сообщал, что закон об ИПК может быть принят до конца 2018 года.