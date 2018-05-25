Ещё
Россиянам предложат новый налог вместо пенсий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянам предложат новый налог вместо пенсий 

Рамблер 1 час назад
Система индивидуального пенсионного капитала станет новым налогом, заявил «Московскому комсомольцу» замдиректора Института актуальной экономики Иван Антропов.
По его словам, ИПК — это фактически дополнительный налог, а создавать подобную систему — бессмысленно, так как уже существует накопительная часть пенсии.
«Хотите сделать людям хорошо — разморозьте накопительную часть пенсии», — призвал он.
Индивидуальный пенсионный капитал — система, при которой накопительные отчисления делает работник, а не работодатель, самостоятельно решая, какая часть зарплаты будет формировать будущую пенсию.
Накануне на полях Петербургского экономического форума министр финансов России Антон Силуанов заявил, что обязательная накопительная пенсионная система не вернется, а «достойные» пенсии жителям страны может обеспечить добровольный индивидуальный капитал.
Ранее глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков сообщал, что закон об ИПК может быть принят до конца 2018 года.
Комментарии97  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию официально обвинили в крушении MH17712
Россия провела секретные испытания164
«Для меня не существует Украины»160
Пока вы спали: Трамп даровал России господство88
Россия выводит из игры «Томагавки»38
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
01:27
Штурм квартиры художника-убийцы попал на видео
Происшествия Недвижимость
04:41
Россию официально обвинили в крушении MH17
В мире Политика
02:24
Слияние НЛО засняли в Польше
Наука Общество
01:05
Россия выводит из игры «Томагавки»
Оружие Армия
01:00
Россиянам предложат новый налог вместо пенсий
Личный счет
01:31
По базе ВВС Сирии нанесен ракетный удар‍
Армия Ближний Восток
03:41
В Москву идут заморозки
Общество Новости Москвы
02:47
Россия провела секретные испытания
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение