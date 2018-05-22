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Россиян ждет новый виток роста цен
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Россиян предупредили о росте цен в магазинах 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Reuters
Представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Роман Черниговцев заявил, что из-за нового закона о контрсанкциях товары в российских магазинах могут подорожать. Об этом сообщает RNS.
По словам Черниговцева, цены будут повышаться из-за дополнительных расходов ритейлеров. Торговым сетям придется усилить контроль над поставщиками и управлять рисками, чтобы не получить штрафы за нарушения закона.
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Представитель АКОРТ подчеркнул, что в ассоциации «обеспокоены и возмущены подходом, которое демонстрирует наше государство».
Госдума 22 мая приняла законопроект о контрсанкциях в отношении США и других государств, которые поддерживают санкции против России. Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.
Руководители фракций Госдумы и спикер Вячеслав Володин внесли этот документ 13 апреля. Ограничения, среди прочего, предлагалось ввести на ввоз алкогольной, табачной продукции и лекарственных средств. Речь также шла о запрете или ограничении на привлечение высококвалифицированных американских специалистов к работе в РФ.
К третьему чтению из документа убрали упоминания отдельных отраслей и видов продукции, чтобы избежать «излишней конкретизации». Правительство получит право вводить различные меры, но они не должны применяться в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России и других странах. Также закон не коснется продукции, которую россияне ввозят в страну для личного пользования.
Закон дает президенту России право запрещать или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными государствами, а также с компаниями, которые «прямо или косвенно» находятся под их юрисдикцией. Также президент может запрещать или ограничивать ввоз/вывоз продукции или сырья этими компаниями. Список такой продукции будет определять правительство.
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