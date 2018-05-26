В России нашлись лишние деньги на пенсии 

Правительство направит в Госдуму законопроект об увеличении расходов Пенсионного фонда России (ПФР) на 92,2 миллиарда рублей. Распоряжение об этом опубликовано на сайте кабмина. Здесь же сообщается, что общий объём расходов фонда увеличивается на 92,2 млрд рублей и составит 8532 млрд рублей, предназначенных на выплату пенсий.
Объем трансфертов из федерального бюджета таким образом уменьшится.
Ранее в министерстве финансов сообщали, что сокращение трансфертов в ПФР на 51 миллиард рублей связано с остатками на счетах фонда остатками.