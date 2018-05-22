Россияне получат новые платежки ЖКХ

В июне россияне начнут платить за жилье по новым квитанциям, следует из приказа Минстроя , который начнет действовать с 26 мая. Ранее обновленный бланк платежного документа зарегистрировал Минюст . При этом предыдущая форма квитанции, утвержденная в 2014 году, утрачивает силу, пишет "Российская газета"

В новой платежке намного больше информации, чем в прежней. В отдельном столбце указан расчет платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества. Также отдельно прописаны сведения о штрафах исполнителя услуги (управляющей компании или ТСЖ), размер повышения платы, рассчитанной с применением повышающего коэффициента и размер долга. Помимо этого в документ Минстрой добавил два дополнительных поля для идентификаторов, сформированных в ГИС ЖКХ, — это идентификатор платежного документа и единого лицевого счета.

В то же время исчезли два раздела, касающихся взносов за капремонт: "расчет размера взноса на капитальный ремонт" и "информация для внесения взноса на капитальный ремонт". Теперь этих пунктов в платежке нет, а вся информация по капремонту прописана в разделе, который касается размера платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги.

В Минстрое "РГ" пояснили, что новая форма платежного документа была разработана в связи с переносом расходов на коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме из состава платы за коммунальные услуги в плату за содержание.

Теперь по каждому виду коммунального ресурса, который расходуется на содержание общего имущества, можно будет увидеть и тариф, и потребленный за месяц объем, и итоговую сумму.

"Это, безусловно, позволит сделать для собственников плату за содержание жилого помещения и коммунальные услуги, которая появляется в их квитанциях ежемесячно, более прозрачной и понятной", — подчеркнули в министерстве, добавив, что с помощью идентификаторов платежей в ГИС ЖКХ (Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства) можно будет проверить достоверность квитанции.

В приказе Минстроя форма платежки названа примерной. Это, по словам ведущего юрисконсульта Института экономики города Дмитрия Гордеева, связано с тем, что данная форма платежного документа носит рекомендательный, а не обязательный характер.

"Как правило, в большинстве городов свои платежные документы, в которых прописаны особенности того или иного населенного пункта", — заметил эксперт.

Однако, как подчеркивают в Минстрое, предложенная форма примерная лишь в части расположения и очередности строк, но набор информации, который в ней обозначен, обязателен для любой квитанции.

Как напомнил Д. Гордеев, плата по единому платежному документу должна вноситься не на банковский счет единого информационно-расчетного центра, а сразу на счета соответствующих исполнителей коммунальных услуг (при прямых договорах), отдельно на расчетный счет управляющей компании, на счет оператора капремонта.