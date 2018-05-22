Банки накажут закредитованных россиян

В первом квартале 2018 года уровень одобрения по необеспеченным кредитам в России значительно снизился. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».

Так, согласно отчету, процент одобрения по кредитам в торговых сетях упал в марте на шесть процентных пунктов по сравнению с февралем, до 32 процентов. Процент отказов по кредитованию наличными вырос на 5 процентных пунктов, до девяти процентов, по кредитным картам — на два процентных пункта, до 22 процентов.

Как следует из данных БКИ, рост отказов во многом связан с ростом закредитованности населения.

«Растет число клиентов, имеющих три и более текущих кредитных договора, а для многих банков наличие столь большого числа текущих обязательств является уже критичным», — прокомментировал гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Доля клиентов, имеющих один кредит в банках, снизилась за год с 59,4 до 58,2 процента. В то же время доля заемщиков с двумя и более кредитами растет. При этом заметно увеличилось число отказов из-за плохой кредитной истории — с 13 до 18 процентов.

Ранее сообщалось, что средняя сумма кредита наличными в России по итогам первого квартала 2018 года достигла исторического максимума и составила 141 тысячу рублей. Это привело к росту объемов розничного кредитования в целом и угрозе увеличения закредитованности отдельных слоев населения.