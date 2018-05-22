Банки взяли паузу в снижении ставок рублевых вкладов

Массовое снижение ставок рублевых вкладов крупными розничными банками прекратилось. По крайней мере, с начала мая ни один из банков, входящих в топ-35 по портфелям депозитов населения, не уменьшил доходность базовых вкладов.

Действующие ставки рублевых депозитов в крупнейших банках смотрите в таблице ниже.

Последний раз крупные банки дружно корректировали рублевые ставки в конце апреля накануне заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке. На нем регулятор решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.

Почему ставки на паузе

Для банков уровень ключевой ставки ЦБ является ориентиром, напоминает начальник аналитического управления « Нордеа банка » Дмитрий Феденков.

По мнению аналитиков и банкиров, сохранение ключевой ставки на прежнем уровне стало основной, но не единственной причиной бездействия большинства крупных банков в последние две недели.

Отказ банков от дальнейшего снижения ставок директор аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов также связывает с возросшей волатильностью на валютном рынке. Из-за девальвации российской валюты (после ужесточения санкций США в отношении России ) рублевые вклады стали менее доходными в реальном выражении и продолжение снижения ставок может привести к оттоку средств из этих инструментов, объясняет он.

Определенную роль сейчас играет и сезонный фактор. «Начало мая — традиционное время затишья во всех сферах финансовой жизни: у клиентов отпуска, открытие дачного сезона», — напоминает первый зампред правления Локо-банка Ирина Григорьева

Банки ждут сигнала

По словам ведущего аналитика по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерины Щурихиной, банки сейчас находятся в состоянии неопределенности и ожидают сигналов как от регулятора, так и от лидера рынка — Сбербанка , для дальнейшего формирования своей процентной политики.

Сбербанк, к слову, 31 мая должен завершить прием сезонного вклада со ставкой 5,5–6% годовых. После этого, если никаких иных действий банк не предпримет, максимальная доходность его розничного депозита резко снизится — до 4,45%.

Григорьева предсказывает некоторое оживление на рынке вкладов в начале лета, но существенного движения ставок по вкладам до очередного заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке (оно запланировано на 15 июня) ждать не советует.

По мнению управляющего директора НРА Павла Самиева и Феденкова из «Нордеа банка», на следующем заседании ЦБ ключевая ставка, вероятнее всего, снижена не будет. ЦБ будет осторожничать, пока не прояснится ситуация со следующими американскими санкциями и их влиянием на курс рубля, полагает Самиев.

Это найдет отражение и в депозитных ставках. В летние месяцы они будут оставаться на текущем уровне, считает Феденков. А по оценкам Самиева, нынешний уровень ставок вкладов может сохранится еще дольше — в ближайшие пять-шесть месяцев. «Розничным банкам в целом сейчас нужен некоторый приток ликвидности из-за возрастающего кредитования населения и компаний. Это еще одна причина, по которой банки, скорее всего, в ближайшее время не пойдут на значительное снижение ставок», — заключает Самиев.