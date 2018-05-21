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За имущество будут платить по-новому
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За имущество будут платить по-новому 

Рамблер 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы подготовили законопроект о новой системе уплаты налога на имущество граждан, пишет «Московский комсомолец».
Доработать методику кадастровой оценки поручал президент Владимир Путин в марте по итогам послания Федеральному собранию.
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В 2015 году налог на имущество физлиц начали рассчитывать не от инвентаризационной стоимости, а от кадастровой, после чего в некоторых регионах налог резко вырос. Законопроект, который предложили депутаты, делает рост этого налога более плавным.
Депутаты предлагают ввести сразу два ограничения. Первое, отказаться от повышения коэффициента выше 0,6. После окончательного расчета налога его сумма будет автоматически уменьшаться на 40%. В 2017 году коэффициент 0,6 применяли 28 регионов, еще 21 — 0,4, 15 — 0,2.
Депутаты также предложили ограничить рост налога из-за пересмотра кадастровой оценки в тех регионах, где действует коэффициент 0,6. Его сумма не должна увеличиваться более чем на 10% независимо от того, как выросла кадастровая стоимость.
По прогнозам, потери региональных бюджетов от нововведения составят 6 млрд рублей. Однако потери пообещали компенсировать из федерального бюджета.
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