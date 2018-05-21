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Д. Медведев поставил задачу снизить уровень бедности как минимум вдвое за шесть лет
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Д. Медведев поставил задачу снизить уровень бедности как минимум вдвое за шесть лет 

Агентство «Москва» 21 мая 2018
Фото: Москва24
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поставил задачу по снижению уровня бедности в РФ на ближайшие шесть лет. Соответствующее заявление он сделал в ходе всероссийской конференции партии «Единая Россия» «Направление 2026».
«Еще одна важная составляющая — возможность работать по призванию, конечно, достойно зарабатывать. За ближайшие шесть лет нам предстоит снизить уровень бедности в стране минимум вдвое», — подчеркнул он.
Д. Медведев отметил, что необходимо обновить структуру занятости, обратив внимание на молодежь и людей предпенсионного возраста.
По его словам, необходимо повысить эффективность системы социальной помощи, обеспечить дальнейший рост зарплаты работников бюджетной сферы, индексации пенсий, социальных выплат.
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