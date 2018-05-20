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Фермерам рекомендовали заменить свинину крольчатиной
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Фермерам рекомендовали заменить свинину крольчатиной 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские производители готовы к 2025 году десятикратно увеличить производство крольчатины. Что весьма актуально с учетом потерь от африканской чумы свиней (АЧС), притормозившей стремительное развитие этого сегмента. Конкретный план содержится в "Концепции развития кролиководства в РФ до 2025 года", направленной в правительство и Совет Федерации.
"Из-за АЧС частникам и фермерам выращивать свиней будет все более проблематично, а это удар по доходам и наполнению рынка мясными продуктами, — пояснил "Российской газете" глава ФГБУ "НИИ пушного звероводства и кролиководства им. В. А. Афанасьева" Глеб Косовский, который является одним из разработчиков концепции. — Кроликам чума не страшна, а прибыль от их разведения сравнима с производством курицы и индейки".
Плюс — это еще и мех, который благодаря современным технологиям легко имитируется под более дорогие виды.
>> Число вспышек АЧС растет
Основные проблемы на пути резкого возрождения этого направления — племенной фонд и средства. Главный минус отрасли на сегодня — полная зависимость от западноевропейской селекции. На закупку племенного поголовья кроликов Россия тратит до полутора миллиардов рублей ежегодно.
Впрочем, сейчас появилась возможность справиться с этой проблемой.
"В нашем НИИ уже есть образцы отечественных пород, которые не только не уступают, а по ряду показателей даже превосходят зарубежных конкурентов", — заявил Косовский.
Без кредитной господдержки, грантов создать кролиководческие кластеры не получится. Точные расходы содержатся в концепции, которую еще предстоит пройти обсуждение, но в случае ее реализации отечественные производители готовы увеличить производство крольчатины к 2025 году до 108 тысяч тонн в год. А это около 30 миллиардов рублей выручки ежегодно и несколько тысяч новых рабочих мест на селе. Ожидается, что устойчивым доходом будет обеспечено до 50 тысяч личных подсобных и 3,5 тысячи малых фермерских хозяйств. 2,5 тысячи новых рабочих мест будет создано в сопутствующих перерабатывающих производствах. Конечно, это далеко от показателей 1990 года, когда в Советском Союзе было произведено 455 тысяч тонн крольчатины, но в десять раз больше нынешнего уровня.
Но что не менее важно, крольчатина — диетический, низкокалорийный продукт, без аллергенов. А сегодня в около четверти населения имеет лишний вес, рассказывал "РГ" руководитель научного направления "Оптимальное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Александр Батурин. Так что на плечи Всероссийской ассоциации кролиководов, о создании которой будет объявлено в ближайшее время, ляжет еще и немалая социальная нагрузка по пропаганде потребления ценного мяса.
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