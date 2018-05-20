Россияне отказываются от зарубежных туров

Онлайн-агрегаторы поделились прогнозами на лето. Оно в этом году обещает преподнести сюрпризы, поскольку туризм будет зависеть от множества факторов.

Один из них — динамика курса рубля в условиях возможного усиления экономических санкций. Корректировку в планы отдыхающих может внести и возобновление авиарейсов на египетские курорты Красного моря, если это произойдет во время предстоящего сезона отпусков.

Пока именно финансовая составляющая играет решающую роль, благодаря чему внутренние направления смогли потеснить зарубежные маршруты.

По данным интернет-сервиса Biletix, общий объем продаж авиабилетов на июнь-август по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на восемь процентов. Поездки по России прибавили сразу 21 процент, при этом на внутренние направления пришлось больше половины проданных билетов. На выезде рост скромнее — 14 процентов.

Сочи, Анапа, Топ-10 самых популярных летних направлений (как российских, так и зарубежных), которые выбирают самостоятельные путешественники, выглядит так: Симферополь Краснодар , болгарский Бургас , черногорский Тиват , Минеральные Воды, Тбилиси , Барселона, Батуми . Причем, по сравнению с сезоном-2017, Анапа и Минеральные Воды прибавили от 35 до 44 процентов, Сочи — 13 процентов, а вот Симферополь лишился 15 процентов, но все равно остался на первом месте. В "минус" ушли Бургас и Батуми, которые потеряли от 34 до 39 процентов, но совсем по другой причине.

Генеральный директор интернет-сервиса Biletix Александр Сизинцев в случае с Крымом связывает эту тенденцию не с потерей интереса к направлению, а с вводом в эксплуатацию моста через Керченский пролив, который перетянул на себя около семи-восьми процентов турпотока. По его словам, переориентация туристов на Россию стала заметна еще в начале мая.

Похожую динамику фиксируют и другие онлайн-агрегаторы. По данным OZON.travel, абсолютное большинство путешествующих по России — 36 процентов — отправится этим летом в Крым. Также значительно увеличился спрос на Краснодар — рост составил 27 процентов. Эксперты OZON.travel связывают это с грядущим чемпионатом мира по футболу.

Израиле, Исландии, Кубе, Доминикане, Шри-Ланке и Южно-Африканской Республике. Также среди россиян немало тех, кто хочет посетить экзотические страны. Среди интернет-пользователей увеличился спрос на билеты в Японию (рост 38 процентов). Это связано с тем, что в прошлом году была введена новая система выдачи виз без наличия гранта на поездки за свой счет. Именно по этой системе было подано большинство заявлений на получение японской визы. Есть и те, кто проведут свой отпуск в Индонезии

Самым выгодным зарубежным направлением, по версии Skyscanner, стала Абхазия . Анализ был сделан из расчета двухнедельного отдыха для двоих взрослых, куда входит авиаперелет, проживание, питание и развлечения. На абхазских курортах этот "набор" обойдется в 1,4 тысячи долларов. Следующим в рейтинге стал Азербайджан . На третьем месте Вьетнам . Здесь для поездки хватит 1,6 тысячи долларов.

В России самый бюджетный отдых надо искать на побережье Азовского моря (1,2 тысяч долларов) и в Краснодарском крае (1,4 тысячи долларов).

Кого-то может удивить отсутствие в представленных рейтингах Турции. Все дело в том, что это направление традиционно востребовано среди клиентов турфирм.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили о беспрецедентном спросе на этом направлении, он в два раза превышает прошлогодний. Причем этому не помешал даже рост цен, который начался сразу после завершения акции раннего бронирования. На июнь уже запланировано подорожание гостиниц на уровне десять процентов.

Ростуризм предупредил о протестных акциях в Тунисе . По данным ведомства, тем, кто собирается на отдых в эту страну, стоит опасаться волнений "на фоне социально-экономических проблем".

И напомнили, что в Тунисе продолжает действовать административно-правовой режим чрезвычайного положения. Именно поэтому туристам рекомендовано соблюдать меры безопасности, проявлять осмотрительность и осторожность во время пребывания на курортах Сусс, Хаммамет, Монастир и на острове Джерба.