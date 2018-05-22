Уплата пенсионных взносов будет упрощена

Копии платёжных документов, подтверждающих уплату страховых взносов на накопительную пенсию, скоро можно будет направлять в Пенсионный фонд через Интернет. При этом на этих документах больше не понадобится ставить отметку кредитной организации о перечислении средств.

Такие правки содержали законопроект, подготовленный Правительством, который 22 мая Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении. Авторы инициативы отмечают, что нововведение позволит обеспечить права застрахованных лиц, самостоятельно уплачивающих дополнительные страховые взносы в рамках программы государственного софинансирования пенсии.

Также в законопроекте предлагается изменить срок передачи управляющим компаниям и негосударственным пенсионным фондам средств федерального бюджета, направленных на софинансирование формирования пенсионных накоплений. Новый срок составит 15 рабочих дней со дня поступления указанных средств в бюджет Пенсионного фонда.