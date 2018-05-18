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Аренда квартиры у стадиона «Нижний Новгород» превышает 400 тысяч рублей
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Аренда квартиры у стадиона «Нижний Новгород» превышает 400 тысяч рублей 

Newsroom24 40 минут назад
Фото: Newsroom24
Эксперты ЦИАН собрали данные по максимальным ставкам аренды во всех 11 городах, принимающих матчи Чемпионата. После этого сопоставили показатели с минимальными ценами на жилье, выставленное на продажу в радиусе 2 км от каждого из стадионов.
Выяснилось, что максимум для суточной аренды в период проведения Мундиаля в Нижнем Новгороде составляет 410 тысяч рублей. Таким образом, если сдать эту квартиру на четверо суток, то полученной суммы хватит для приобретения квартиры площадью 35 кв. м в двух км от стадиона «Нижний Новгород». Данный лот оценен в 1,4 млн рублей.
Кстати, самая маленькая разница была выявлена в Самаре: чтобы купить самую доступную по цене квартиры достаточно сдать в аренду самую дорогую всего на 2 суток.
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