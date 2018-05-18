ЦБ против идеи освобождать «молчунов» от потери инвестдохода при досрочном переводе пенсии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 18 мая. / ТАСС /. Банк России не считает верной идею освободить «молчунов» — россиян, не выбравших для формирования пенсионных накоплений НПФ — от потери части инвестдохода при досрочном переводе средств пенсионных накоплений из государственной управляющей компании ( Внешэкономбанк ) в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

С таким предложением выступал Альянс НПФ (АНПФ), писали "Известия" . По подсчетам АНПФ, в 2016-2017 годах потери 7 млн «молчунов», досрочно ушедших из Пенсионного фонда, составили 61 млрд рублей.

"Автоматически никому — ни «молчунам», никому иным сохранять (инвестдоход при досрочном переходе) нельзя. Надо спрашивать гражданина, согласен ли он на это, понимает ли он последствия. Если есть ярко выраженное понятное согласие, значит, такова его воля. История с переходами как «молчунов», так и всех иных застрахованных лиц, связана с вопросами информирования, а не каких-то индульгенций", — сказал Чистюхин.

"В концепции переходов мы это предлагаем. Если информирование проведено надлежащим образом, соответственно, физическое лицо соглашается, что при таком переходе какая-то часть дохода будет изъята, значит, это его выбор", — добавил зампред ЦБ.

По нынешнему законодательству, если человек чаще чем раз в пять лет меняет пенсионный фонд, то теряет инвестдоход на свои пенсионные накопления, полученный с момента прошлого перехода. То же правило действует на накопления «молчунов».