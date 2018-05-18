Без комиссии оплатить коммунальные услуги можно на сайте ГИС ЖКХ

С помощью электронного кошелька «Электронный мир» на ресурсе можно провести оплату квитанций. Для этого на сайте ГИС ЖКХ необходимо зарегистрировать личный кабинет.

Пошаговая инструкция по открытию электронного кошелька для граждан размещена в разделе «Регламенты и инструкции» онлайн-сервиса. Оплату счетов можно произвести как по квитанции, так и без нее по реквизитам организации ЖКХ. После завершения операции можно ознакомиться с информацией о проведенной оплате на странице «История платежей».