Без комиссии оплатить коммунальные услуги можно на сайте ГИС ЖКХ 

С помощью электронного кошелька «Электронный мир» на ресурсе можно провести оплату квитанций. Для этого на сайте ГИС ЖКХ необходимо зарегистрировать личный кабинет.
Пошаговая инструкция по открытию электронного кошелька для граждан размещена в разделе «Регламенты и инструкции» онлайн-сервиса. Оплату счетов можно произвести как по квитанции, так и без нее по реквизитам организации ЖКХ. После завершения операции можно ознакомиться с информацией о проведенной оплате на странице «История платежей».
Кроме того, на сайте ГИС ЖКХ можно оплатить коммунальные услуги банковской картой. Принимаются все типы банковских карт платежных систем MasterCard, Visa, МИР. В этом случае оплаты взимается комиссия. С тарифами на услуги можно ознакомиться во вкладке «Подробнее о тарифах».