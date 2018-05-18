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Россиянам с Байконура выделят средства на покупку жилья на родине
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Россиянам с Байконура выделят средства на покупку жилья на родине 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Живущим на космодроме Байконур гражданам РФ для покупки жилья в России выделят 250 миллионов рублей, говорится в тексте указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
По оценочным данным администрации Байконура, указанным на сайте Роскосмоса, по состоянию на 1 декабря 2017 г. более двух тысяч граждан нуждалось в обеспечении жильем на территории России за счет средств федерального бюджета.
"Обеспечить финансирование расходов, связанных с предоставлением социальных выплат отдельным категориям граждан РФ, подлежащих переселению с территории комплекса «Байконур», для приобретения жилых помещений на территории РФ, выделив в том числе на эти цели в 2018 году из федерального бюджета бюджетные ассигнования в размере 250 млн рублей", — говорится в документе.
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